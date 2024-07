Douglas Luiz al Fantacalcio: titolare alla Juventus?

Douglas Luiz al Fantacalcio: ruolo

Ruolo Classic: C

Ruolo Mantra: C

Douglas Luiz al Fantacalcio: valutazione

Valutazione Classic: 20

Valutazione Mantra: 19

è uno dei volti nuovi della2024/25. Il centrocampista brasiliano, arrivato dall'Aston Villa nel computo dell'operazione che ha portato Samuel Iling-Junior e Enzo Barrenechea in Inghilterra, è pronto ad iniziare una nuova avventura in bianconero agli ordini di Thiago Motta. Il calciatore verdeoro diventerà un elemento sicuramente appetibile anche in chiave Fantacalcio.Douglas Luiz sarà sicuramente un titolare all'interno del centrocampo della nuova Juventus di Thiago Motta. Nel complesso, il calciatore è approdato a Torino per un'operazione complessiva da 50 milioni di euro. Numeri importanti che lasciano presagire una totale centralità all'interno del progetto juventino. Nessun dubbio, dunque. Douglas Luiz sarà un titolare della Juventus.Douglas Luiz verrà listato come centrocampista all'interno del listone ufficiale del Fantacalcio, anche nella versione Mantra dove si pensava che il brasiliano potesse essere listato anche come mediano (M).Il listone ufficiale del Fantacalcio 2024/25 è stato pubblicato nel corso della giornata di mercoledì 31 luglio. Di seguito le valutazioni ufficiali di Douglas Luiz al Fantacalcio.