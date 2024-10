Douglas Luiz e Nico Gonzalez fuori per Juventus-Parma

Quando rientrano?

Chi recupera perha fatto il punto della situazione in conferenza stampa riguardo gli indisponibili. I bianconeri recuperano Teun Koopmeiners che sarà convocato per la partita all'Allianz Stadium. Sarà però l'unico rientro per Thiago Motta.In casa Juve saranno ancora assenti. C'era qualche speranza, soprattutto per il brasiliano mentre il forfait dell'argentino era già preannunciato. Thiago non ha approfondito le loro condizioni ma solo elencato chi ci sarà e chi no: "Non avremo Gleison, Douglas, Arek, Nico. Recuperiamo Koop, vedremo se dall'inizio o in partita".Altra gara senza i due giocatori quindi per il tecnico che spera di poterli recuperare a questo punto per la prossima partita contro l'Udinese in programma sabato o al massimo in quella successiva di Champions con il Lille.