La foto di Alisha e Douglas Luiz

Alisha Lehmann, attaccante dell'Aston Villa e della nazionale femminile svizzera, è in procinto di trasferirsi alla Juventus Women. La giocatrice ha pubblicato sui social una foto insieme al compagnoanche lui pronto a lasciare l'Aston Villa per vestire i colori bianconeri. Nella storia su Instagram, Lehmann scrive "Eu te amo" (Io ti amo) accompagnando una foto insieme aDouglas Luiz arriverà alla Juventus in cambio di Iling Junior ed Enzo Barrenechea (non più Weston McKennie) più una cifra intorno ai 25 milioni di euro. La Juventus ha già iniziato a pianificare il programma delle visite mediche del brasiliano negli Stati Uniti, dove è attualmente impegnato con la nazionale per la Copa America. Il Brasile giocherà il 25 giugno contro il Costa Rica a Inglewood, il 29 giugno contro il Paraguay a Paradise e il 3 luglio contro la Colombia a Santa Clara, in California.Alisha Lehmann, 25enne attaccante svizzera, dovrebbe invece svolgere le visite mediche in Italia, a Torino, prima di essere ufficialmente ingaggiata dalla Juventus Women.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui