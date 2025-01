Douglas Luiz delude ancora: 'Giocate da spiaggia a Copacabana ma...'

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Come ha giocato Douglas Luiz in Brugge-Juventus

Non ha convintonella sfida di ieri tra, che ha giocato dal primo minuto al fianco di Manuel Locatelli (con Khephren Thuram in panchina). Ecco i voti assegnati al brasiliano dai giornali in edicola oggi.- Sa proteggere e smistare ma non ha i tempi giusti per far salire la squadra. Tiene troppo il pallone ma rallenta il gioco. Partecipa al festival degli errori sbagliando subito dopo Nico.Dispensa giocate da spiaggia a Copacabana per provare a riscaldare l’ambiente, compreso il sombrero dopo doppio palleggio di spalla al limite dell’area. La successiva conclusione rovina però la poesia, così come il pallonetto - non impossibile - tentato dopo l’errore di Nico a porta sguarnita.

- La prima volta da titolare in Champions è una grande chance e la sfrutta a metà: regia ordinata ma monocorde, cui manca però il guizzo giusto. Un sinistro a lato.