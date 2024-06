Laha ottenuto due alleati importanti nella corsa per acquisiredall'Aston Villa: la Premier League e il fattore tempo.deve vendere almeno un giocatore entro il 30 giugno per rispettare i requisiti del fair play finanziario, e sembra disposto a sacrificare il centrocampista brasiliano, molto desiderato dalla Juventus.Douglas Luiz, che è stato acquistato dal Manchester City nel 2019 per 17 milioni di euro, potrebbe risolvere i problemi finanziari dell'Aston Villa con la sua cessione. Questo scenario rappresenta un vantaggio significativo per il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli. Inoltre, Douglas Luiz stesso è attratto dall'idea di trasferirsi alla Juventus, dopo aver aiutato l'Aston Villa a qualificarsi per la Champions League sotto la guida di Unai Emery.