Brasile, la scelta su Douglas Luiz fa discutere

La partita di Danilo

Expected Assists (xA):0.23

Duelli (vinti): 6(3)

Passaggi riusciti: 85/96

Passaggi chiave: 2

Passaggi lunghi (riusciti): 9 (3)

La settimana che porterà definitivamentenizia con una doppia delusione per il giocatore. La prima è il risultato del Brasile al debutto in Copa America 2024; solo 0-0 contro la Costa Rica. E poi,al suo fianco Bruno Guimaraes. Una decisione che ha sorpreso, soprattutto quella di non utilizzare il prossimo acquisto della Juventus neanche a gara in corso. Nonostante la nazionale verdeoro non riuscisse a sbloccare il risultato e la prova di Joao Gomes non fosse particolarmente brillante. E infattial posto del centrocampista del Wolverhampton.Regolarmente in campo inveceHa spinto su quella fascia tenendo una posizione piuttosto offensiva, normale considerando che è stato il Brasile a fare la partita per gran parte dei 90 minuti. Una "prova" anche in ottica Juventus; non più centrale nella difesa a tre, il ruolo di Danilo con Thiago Motta sarà da terzino destro. E sicuramente non avrà bisogno di impararlo avendo fatto gran parte della carriera proprio in quella posizione. Di seguito i suoi numeri in Brasile-Costa Rica. (dati sofascore)