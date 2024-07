Brasile-Colombia, la partita di Douglas Luiz e Danilo



Come ha giocato Danilo

Brasile-Colombia, i numeri di Danilo

Salvataggi: 5

Duelli (vinti): 7(3)

Duelli aerei (vinti): 2(0)

Passaggi: 62

Precisione passaggi: 79%

Altra partita, stesso copionee contro la Colombia, nell'ultima gara del girone, finisce 1-1. Un risultato che permettere alla nazionale verdeoro di passare il girone come seconda e qualificarsi ai quarti di finale di Copa America. Continuano le critiche social nei confronti del ct, in particolare perIl nuovo centrocampista della Juventus fino ad ora non è mai partito titolare in questa competizion. Non ha chiaramente avuto modo di incidere sulla partita. Dorival Junior gli sta preferendo Joao Gomes del Wolverhampton, che fa coppia in mezzo al campo con Bruno Guimaraes. Una scelta che lascia perplessità tra i tifosi brasiliani.Chi invece non ha questi problemi è il capitano del Brasile e della Juventucome avvenuto nei precedenti incontri. Il giocatore della Juve è stato impiegato come sempre quando veste la maglia della nazionale da terzino destro. Per lui, a differenza delle prime due partite, una gara meno offensiva ma più di posizione, anche a causa delle difficoltà che il Brasile ha avuto soprattutto nel secondo tempo. Questi i suoi numeri (sofascore).