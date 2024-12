Douglas Luiz aveva già problemi fisici quando è arrivato alla Juve?

In casauno dei temi di discussione è quello legato ache tra prestazioni deludenti all'inizio e poi l'infortunio muscolare, sta vivendo mesi non semplice a Torino. Il brasiliano continua a lavorare per recuperare la condizione e ha saltato le ultime due partite. Mè arrivato infortunato o si è creato il problema a Torino?Secondo quanto scrive Tuttosport, Douglas Luiz soffre di un edema inframuscolare, un problema piuttosto insidioso perché difficile da guarire e soggetto a frequenti ricadute. Proprio perché l'edema intramuscolare è difficile da vedere, scrive il quotidiano, è probabile che il guaio con cui combatte Douglas sia il frutto di un vecchio infortunio muscolare dal quale non ha recuperato bene.