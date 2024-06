Il pensiero di Giuntoli su Soulé

Douglas Luiz sarà annunciato nelle prossime ore come nuovo giocatore dellaIl brasiliano arriverà in una maxi operazione che ha portato all'Aston Villaed Enzo. C'è un retroscena però che riguarda MatiasL'esterno argentino infatti era stato il primo nome fatto dall'Aston Villa da includere nella trattativa. La Juventus però ha detto no.Il club bianconero valuta circa 40 milioni di euroe non ha voluto inserire il giocatore come contropartita per Douglas Luiz. Questo perché Giuntoli è consapevole dei tanti interessi che ci sono per il talento argentino che può diventare il sacrificato d'eccellenza per arrivare ad altri grandi obiettivi. Serve però l'offerta giusta.





