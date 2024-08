Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi ufficialmente come nuovo giocatore della Juventus,ha parlato anche del "contributo" offerto dai suoi connazionali bianconeri per far sì che potesse davvero approdare a Torino. "Sì, certamente hanno aiutato molto in questa trattativa", il suo racconto. "Tutti i giorni sentivo Danilo che mi diceva, mi ha motivato molto. Ho sempre saputo dell'importanza di questa società. Con qualcuno già lì e in Nazionale con me, è una motivazione in più qualcuno che ti dice di venire, fa la differenza".