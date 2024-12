Quando Douglas Luiz sarà pienamente recuperato?

continua a dover convivere con una condizione fisica non ottimale ed è ormai arrivato ad undici partite saltate con la Juventus da inizio stagione. Il centrocampista brasiliano sta seguendo un programma personalizzato per recuperare. Ma quali sono le prospettive per il proseguo della stagione?Secondo quanto riferisce Tuttosport, la speranza dellaè quella di recuperarlo completamente per la seconda parte della stagione, senza rischiare delle ricadute. Probabilmente tra gennaio e febbraio sarà a piena disposizione di Motta, si legge.