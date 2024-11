Prestazione fantastica dicon la maglia della. La figlia della leggenda nonché storico capitano della Juventus ha realizzato una tripletta nell’ultimo match giocato dalla formazione bianconera. Nel match valevole per il campionato Under 17 regionale, la Juventus Women si è imposta con un roboante 14-0 contro le pari età dell'Aosta. Gli altri gol sono stati siglati da Lauriola (anch'essa autrice di una tripletta), da Garbin e Campi, doppietta per entrambe, da Bozzetto, Battocchio e Pozzo. Al computo totale si aggiunge anche un'autorete da parte della squadra di casa.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui