Il vice-allenatore del Lecce, Dan Thomassen, ha parlato a Tipsbladet di Patrick Dorgu, giovane talento che ha deciso l'ultima partita contro l'Hellas Verona, consolidando il suo ruolo centrale nel progetto giallorosso. Thomassen ha sottolineato l'enorme potenziale di Dorgu, già evidente fin dal suo arrivo: “Per chi lavora con lui ogni giorno, è chiaro quanto sia grande il suo potenziale. Chi guarda solo le partite può non percepire l'intera portata, ma io non sono sorpreso da quello che fa in campo e dall’interesse che suscita. L’ho notato fin dalla mia prima settimana qui: sta esplorando il suo potenziale”. Le dichiarazioni, riportate da PianetaLecce, confermano la fiducia del club nel giovane danese.