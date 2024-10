DaJuventus subito al lavoro nella mattinata di oggi – giovedì 31 ottobre 2024 – dopo la sfida contro il Parma valida per il primo e unico turno infrasettimanale della stagione.Il prossimo appuntamento che attende i bianconeri coincide con il match in trasferta sul campo dell'Udinese, in programma sabato 2 novembre alle ore 18:00.Come sempre accade nel giorno immediatamente successivo a una partita, il gruppo è stato diviso in due: chi è partito titolare contro gli emiliani si è dedicato a una seduta di scarico, chi è subentrato e chi non è sceso in campo, invece, ha posto la sua attenzione – dopo il riscaldamento – su esercitazioni per il possesso palla.