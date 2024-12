Le parole di Enzo Raiola, agente di, a Radio Sportiva:STANDBY - "Se parliamo di contratto no, è in scadenza 2026. Stiamo vedendo, ora c'è un momento di pausa di riflessione su alcuni aspetti contrattuali, vedremo se nei prossimi mesi ci sarà la fumata bianca. Ora è tutto in sospeso, in fase di trattativa tutto può succedere, non diamo previsioni. Siamo in fase di stand-by".L'ITALIA - "Mai dire mai ad un ritorno in Italia. Non si può mai sapere, vediamo nei prossimi anni. Ora c'è tanto da fare in questa stagione, poi ci terremo aggiornati".