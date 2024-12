"Siamo in standby, ma in fase di trattativa può succedere di tutto. Mai dire mai a un rientro in Italia, però". Parlava così nei giorni scorsi l'agente Enzo Raiola sul futuro di, il cui legame con ilsta attraversando una fase di "riflessione". Il rinnovo di contratto, insomma, è tutt'altro che scontato, mentre non si può escludere, stando alle dichiarazioni del suo rappresentante, un ritorno nel nostro Paese.Ma per approdare dove? Non di certo al Milan, con cui le scorie del tormentato addio sono più vive che mai, ma nemmeno all'Inter che per il futuro ha investito su Josep Martinez. Secondo La Gazzetta dello Sport restano dunque vive, ad oggi, solo le piste, anche se lo stipendio del portiere da 11 milioni di euro all'anno rende difficile in partenza ogni eventuale trattativa.