Paura nella serata di ieri per. Durante il match tra Monaco eil portiere azzurro ha subito una brutta entrata da parte dell'ex Torino(poi solo ammonito), che in uno scontro di gioco lo ha colpito sul volto con i tacchetti della scarpa mentre usciva per una parata. Inevitabilmente l'ex Milan ha avuto la peggio ed è stato costretto a lasciare il campo insanguinato, per poi farsi mettere dei punti di sutura sulla guancia sfigurata. Impressionanti le immagini subito circolate sui social, dove si nota bene la "cucitura" dell'ampia ferita. Donnarumma, comunque, sta bene, fortunatamente.