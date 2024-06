Le parole dia Sky Sport:BONUCCI E CHIELLINI - "Cerco di dare l’esempio, essere me stesso e senza modificare qualcosa. Ho avuto molti esempi come Giorgio, Leo, Gigi, qualcosa prendi da loro. Siamo tanti leader in questa squadra, tutti si devono sentire capitani, esempio per la squadra, portare un gruppo unico, unito, si è creato un legame importante fra di noi. Abbiamo qualità, un grande allenatore che sicuramente ci metterà a posto, ci farà sentire importanti, per giocare partite alla grande. Abbiamo tutto per fare un grande Europeo".BUFFON - "Abbiamo un rapporto splendido, solo con la sua presenza ti dà tanto, è importante averlo con noi, che ti parla, che ti dà consigli. Per la storia che ha fatto, per quanto dato all’Italia e al club, quando dice una parola la prendi al volo. Per noi è una grande forza"