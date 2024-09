Il terzino brasiliano della Fiorentina,, ha risposto su Instagram a domande sul suo futuro, esprimendo la volontà di rinnovare con la Fiorentina: "Datemi il rinnovo e firmo, sono qui per questo". Le sue parole hanno suscitato l'affetto dei tifosi, che gli hanno chiesto di non andare allain caso di addio. Dodò ha rassicurato: "Non andrò mai alla Juventus, è una promessa che ho fatto a Joe Barone". Tuttavia, i tifosi restano cauti, ricordando promesse simili fatte in passato da Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez, che non hanno completamente tranquillizzato l'ambiente viola.