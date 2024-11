Documentario Fagioli: quando uscirà?

Dove sarà visibile?

L’ultima produzione originale dello Juventus Creator Lab vede protagonista Nicolò Fagioli e in particolare il periodo che ha vissuto dalla squalifica al ritorno in campo. "Le scommesse, la squalifica, la gogna mediatica sono gli aspetti più noti di una storia che meritava di essere raccontata in modo più approfondito, senza scivolare in facili sensazionalismi o giudizi superficiali", scrive la Juve nell'annunciare il documentario.Il documentario che racconterà i mesi complicati vissuti da Fagioli dopo la squalifica uscirà a fine novembre, il 26.Il documentario sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in tutti i territori in lingua inglese, portoghese e spagnola a partire dal prossimo 26 novembre.