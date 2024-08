La pistadelrimane ancora aperta per la Juventus, sebbene non sia il primo nome nella lista delle priorità. La valutazione del giocatore, che potrebbe superare i 30 milioni di euro con i bonus, è simile a quella di altri obiettivi, ma il focus bianconero sembra orientato verso altre soluzioni più concrete.Un'alternativa concreta e interessante potrebbe essere uno scambio di prestiti tra la Juventus e il Porto. I bianconeri potrebbero intavolare una trattativa che coinvolga Tiagoe Francisco. Djalò, difensore centrale, è al centro di un sondaggio anche da parte della Roma, che è alla ricerca di un rinforzo in difesa. Conceição, invece, potrebbe fare il percorso inverso e approdare a Torino, offrendo alla Juventus un’opzione valida per l’attacco.