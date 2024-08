Djalò alla Roma: cosa sappiamo

Laha avviato i contatti per informarsi sulla situazione di Tiago, difensore di proprietà della. I discorsi tra i due club sono stati confermati e l'operazione potrebbe concretizzarsi sotto forma di prestito secco per una sola stagione.Djalò, che resta in uscita dal club bianconero, è visto dalla Roma come un potenziale rinforzo per il reparto difensivo. La formula del prestito secco consentirebbe ai giallorossi di valutare il difensore senza impegni a lungo termine,La trattativa è ancora in fase soltanto esplorativa, ma entrambe le parti sembrano interessate a trovare una soluzione che soddisfi le esigenze di ciascuno. La Roma sta cercando di rafforzare la propria difesa in vista della nuova stagione e Djalò rappresenta una possibilità concreta per aggiungere qualità e profondità al reparto arretrato.





