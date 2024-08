Quanto è costato Djalò alla Juventus?

Quando scade il contratto di Djalò con la Juventus?

La sua esclusione dai convocati per l'amichevole contro il Brest ha ufficialmente aperto il 'caso' Tiago Djalò alla Juventus. Il difensore portoghese, infatti, non prenderà parte all'amichevole che i bianconeri disputeranno allo Stadio Adriatico di Pescara e tutti gli indizi spingono verso un imminente separazione dal club zebrato, soltanto una manciata di mesi dopo il suo arrivo. Tiago Djalò, infatti, è approdato dal Lille alla Juventus nell'ultima sessione invernale di calciomercato, quando i bianconeri hanno vinto la concorrenza dell'Inter - che avrebbe voluto prendere il giocatore a zero in estate - riconoscendo un indennizzo al club francese per aggiudicarsi il giocatore.A sei mesi dalla scadenza del suo contratto, la Juventus ha versato 5.1 milioni di euro nelle casse del Lille per portare a Torino il difensore. Di seguito il comunicato del club bianconero: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Lille Olympique Sporting Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tiago Emanuel Embaló Djalo a fronte di un corrispettivo di € 3,6 milioni, pagabili in tre rate nel corso dell’esercizio 2024/2025, oltre ad oneri accessori pari a € 1,5 milioni. Sono inoltre previsti premi fino ad un massimo di € 2,6 milioni, al verificarsi di determinati obiettivi sportivi e/o condizioni".Il difensore portoghese ha sottoscritto un contratto di due anni con la Juventus, con scadenza fissata al 30 giugno 2026.





