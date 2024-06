Premessa: ad oggi non esiste una trattativa. Ma qualora Giovannidovesse continuare a spingere per lasciare il Napoli, il tutto cercando di rimanere in Italia, non sarebbero tante le squadre a poterselo permettere. E, infatti, si parla molto di questa suggestione marchiata Juventus.I segnali arrivati finora da Euro 2024, però, non sono dei più incoraggianti. Tutt’altro. Il 30enne laterale toscano sia contro l’Albania sia con la Spagna ha mostrato evidenti difficoltà. Passo lento, letture errate. Nella sfida contro la selezione iberica, per l’appunto, GDL ha patito enormemente le sgasate di Nico Williams. Un'incertezza costante che, inevitabilmente, accende il dibattito in chiave mercato. L'interrogativo:sarebbe un rinforzo utile per la Vecchia Signora? Soprattutto considerando come il Napoli – stando ai ben informati – chieda una cifra vicina ai 25 milioni.La sensazione è che sulla fascia destra la Juve potrebbe e dovrebbe fare qualcosa, senza però sottovalutare i percorsi di, che con Thiago Motta potrebbero ritrovarsi entrambi in pianta stabile proprio in quella posizione. Ma la percezione, come detto, è che questo eventuale investimento sia da ponderare attentamente. Attenzione, poi, ad Andrea. Che con il tecnico italo-brasiliano ha già lavorato al Bologna e che dallo stesso neo allenatore bianconero è stato utilizzato su ambedue le corsie esterne. Un jolly di qualità, che al suo primo anno a Torino ha ampiamente risposto “presente”, nonché munito di ampi margini di miglioramento.Solamente il tempo farà capire se il dtproverà concretamente l’affondo per Di Lorenzo. I due a Napoli hanno avuto modo di creare un ottimo rapporto che, giocoforza, potrebbe portare il Football Director della Juve a giocarsi le sue carte. Ma la competizione tedesca impone delle riflessioni approfondite.