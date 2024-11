Chi può giocare in difesa alla Juve?

Il mercato di gennaio aiuterà sicuramente, con almeno un rinforzo, ma nel frattempodovrà fare di necessità virtù. Ovvero pescare "nuovi" difensori direttamente dalla rosa attuale della, tra i sei giocatori che già di base ricoprono quel ruolo e tra quelli che, invece, potrebbero essere adattati a farlo. La prima opzione che salta in mente è quella che prevedecome terzino destro, in quella posizione dove lo si è già visto in situazioni di emergenza come nei minuti finali del match contro il Lipsia; meno possibilità, invece, di ritrovare lì, che con Thiago Motta è tornato a esprimersi ad alti livelli da attaccante dopo un paio di anni in cui si era trovato ad abbassare notevolmente il proprio raggio d'azione.E poi, in casi estremi, potrebbero essere prese in esame le candidature di centrocampisti come, in pole per la difesa rispetto a Douglas Luiz e, che pure si era imposto proprio come centrale all'AZ Alkmaar. Nel frattempo, si punterà molto (anche) sui giovani, condestinato ad avere sempre più spazio epronto a rimanere stabilmente in prima squadra.