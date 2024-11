Per quanto riguarda il sostituto didi cui laandrà a caccia a breve, Tuttosport torna a fare il nome di, in uscita dal Chelsea con cui in questa prima parte di stagione non sta trovando spazio. Sul fronte difensore centrale, invece, secondo il quotidiano i nomi caldi sulla lista di Cristiano Giuntoli restano quelli di Antonio Silva (Benfica), John Lucumì (Bologna), Jakub Kiwior (Arsenal) e Radu Dragusin (Tottenham), mentre non viene citato. Lavori in corso per trovare la soluzione migliore nel rapporto qualità-prezzo.