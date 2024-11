Si preannuncia grave l'infortunio al ginocchio patito in Nazionale da, atteso domani a Torino per sottoporsi agli esami del caso al JMedical. Se le brutte sensazioni di oggi fossero confermate, lasarebbe praticamente costretta a intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare con un paio di acquisti la difesa, già numericamente in difficoltà dopo lo stop di Gleison Bremer: i nomi più caldi, al momento, sembrano essere quelli di, ma se ne saprà di più quando Cristiano Giuntoli - che già nei giorni scorsi aveva confermato l'idea del club di muoversi a caccia di un difensore - metterà in atto le prime mosse.