Soltanto Gatti in campo, è emergenza in difesa dopo Kalulu. E il centrale sul mercato è ancora in bilico...

AFP via Getty Images

L'emergenza in difesa



Adesso il mercato

E tutti i nodi arrivarono al pettine, formando altri nodi, per cui ci vorranno altri pettini. Mille modi per dire la stessa roba: che la Juve è in difficoltà clamorosa, e che da queste difficoltà clamorose sarà totalmente complicato uscirne. Soprattutto perché non hai appigli e soluzioni.Così, la Juve, che pure aveva iniziato con una retroguardia con un esterno offensivo da terzino e un interno di centrocampo sull'out mancino, ha proseguito la partita con tre centrocampisti in difesa. Facendo crollare quel poco di certezza che era rimasta.Ed è crollato soprattutto il mito degli imbattibili e perciò imbattuti, quella squadra che a inizio stagione non prendeva gol e dopo l'infortunio di Bremer ha avuto quel timore (confermato) di sentirsi nudo, fragile, in un angolo e per colpa della sfortuna.Certo, il mercato non ha aiutato. Lo si aspettava da ottobre e alla fine non ha dato nulla.Da qui s'intende l'emergenza, qui si fa anche la stagione della Juventus. Devastata da questo momento, diventato periodo e chissà se si trasformerà in altro.Giuntoli è stato chiaro nel pre partita: "Per quanto ci riguarda il mercato è finito". Salvo poi aggiungere che si starà attenti alle occasioni. Eh, le occasioni.Da lì potrebbero arrivare i soldi per l'acquisto più importante e più funzionale, l'unico che non è ancora arrivato perché nessuno ha saputo realmente sostituire Bremer.Saranno ore calde e umori ancor più accesi, praticamente neri come il carbone.E' ancora legato da una stima indissolubile? I risultati parlano chiaro. Pure il mercato lo fa.