Il Ruolo



Caratteristiche Tecniche



La carriera e l'Arrivo alla Juventus



Com'è andata questa stagione?

Presenze: 28

Gol: 5

Assist: 1

Minuti Giocati: 1746



Qual è il valore di Pugno?

Diego, giovane attaccante della, sta attirando l'attenzione degli appassionati di calcio e degli esperti per le sue prestazioni impressionanti. Classe, Pugno è un centravanti versatile, capace di giocare sia a ridosso della punta che da solo in avanti, dimostrando una maturità tattica e tecnica notevole per la sua età.è unche si distingue per la sua capacità di adattarsi a diverse situazioni di gioco.Può giocare sia come unico terminale offensivo, gestendo da solo il reparto d'attacco, sia a ridosso della punta, dove la sua abilità di movimento e di lettura del gioco lo rendono una minaccia costante per le difese avversarie. La sua versatilità tattica lo rende un giocatore prezioso per qualsiasi allenatore.Tecnicamente dotato, Diegoha un arsenale di soluzioni offensive che lo rendono un attaccante completo. È abile negli inserimenti, sa sfruttare gli spazi alle spalle della difesa avversaria, e possiede un ottimo tiro da fuori area. La sua capacità di segnare da tutte le posizioni lo rende una minaccia costante e un finalizzatore affidabile.Diego Pugno è arrivato alla Juventus sin, proveniente dal, e si è immediatamente imposto come una pedina fondamentale nella formazione guidata da Piero Panzanaro. Il suo talento è emerso rapidamente, rendendolo il primo acquisto della Juventus in un reparto offensivo già ricco di giovani promesse come Pisano, Nuti, Biliboc, Finocchiaro e Scienza.Durante la stagione in corso, Diego Pugno ha collezionato, segnato 5 gol e fornito 1 assist, totalizzando 1746 minuti giocati. Questi numeri testimoniano il suo contributo significativo alla squadra e la sua crescita costante come giocatore.Attualmente, secondo quanto riportato da Transfermarkt, Diegonon ha ancora un valore di mercato preciso, in quanto deve essere ancora testato nel calcio professionistico. Tuttavia, il suo potenziale e le sue prestazioni con la Juventus Primavera indicano che potrebbe diventare un giocatore di grande valore in futuro.