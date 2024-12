Il gol di Pugno che apre la sfida vinta dall'Under 20 contro il Milan! pic.twitter.com/RriHysO63h — JuventusFC (@juventusfc) December 16, 2024

L’Under 20 dellatrionfa contro ilgrazie a una vittoria convincente, inaugurata dal gol di. La rete del giovane talento ha sbloccato la partita, dando il via a una prestazione solida e determinata da parte della squadra. Pugno, con un inserimento preciso e una conclusione impeccabile, ha mostrato ancora una volta il suo potenziale, confermandosi una pedina chiave per il gruppo.Il gol ha dato fiducia all’Under 20, che ha poi saputo mantenere il controllo del match contro un avversario ostico come il Milan. Una vittoria che testimonia crescita e ambizione in un percorso di grande prospettiva.