Foto e autografi per tutti

Giornata di stacco. Un po' anche per noi. Pure per questo le strade mie e del direttore Agresti si sono separate, seppur a malincuore. Dal ritiro emergono i grossi sorrisi che non si sprecano mai: la squadra si è allenata al mattino alle dipendenze più die poi naturalmente di, che pure è arrivato di corsa in ritiro, giusto per settare il mood.Lavoro, lavoro, lavoro. Non c'è altra parola: è quella chiave. E pure i tifosi accorsi all'esterno del campo di allenamenti dei bianconeri hanno capito il gesto dei giocatori di distendere le idee, oltre che i muscoli alla fine dell'allenamento.Thiago non si è sottratto ai fortunati accorsi all'interno di casa Adidas. Anzi: ha ricambiato l'affetto con abbracci e sorrisi, firme sui palloni. C'è un clima rilassato anche perché ci sono davvero tutti i comfort di cui una squadra deve disporre per lavorare bene. E poi il mister è fiducioso, e felice del tipo di percorso che sta intraprendendo la squadra. La sente probabilmente già sua.Domani li vedremo all'opera, di pomeriggio, e sapremo dirvi di più. Intanto il mercato impazza e stasera primo "sgarro" al ritiro super blindato. La squadra cenerà altrove, con l'obiettivo di cementare il gruppo e le intenzioni. Sarà la prima pietra di qualcosa di più importante.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui