Norimberga-Juventus: le reazioni di Thiago Motta

Metti un giorno a. Metti poi che inauguri la stagione in uno stadio in festa, che aspetta l'annata come si fa col Natale: con fortissime ambizionidi regalo. Lasi è trovata in un piccolo ciclone di forma fisica, mentale, entusiasmo. Al, soprattutto nel primo tempo, non ha toccato palla, arrancando quando i padroni di casa hanno trovato continuità nelle verticalizzazioni e fiducia nei propri mezzi. Non immaginavamo il 3-0 finale - che resta casuale, vedi il rigore sbagliato di-, ma era palese unatra i due undici in campo. C'è chi correva forte, chi non poteva farlo. Differenza non esattamente di poco conto.Al di là del risultato, ma solo perché èche interessa il giusto,è rimasto però un po'da alcune situazioni. Forse le immaginava già introiettate, o comunque con un canovaccio pronto a essere eseguito, una base di idea dalla quale la squadra avrebbe poi trovato la giusta bilancia tra quello che c'era da fare e quanto poi avrebbe fatto. Non è andata così, o almeno: non è andata così nel primo tempo e nell'ultima parte della ripresa.Intanto, valigie pronte, macchina carica, e si va in direzione: come tedeschi nella media, punteremo prima verso il Lago e poi cambieremo in direzione Torino. Si torna allain qualche modo. Che poi normalità non sarà, perché il mercato impone di correre su più fronti. E lo stesso Thiago è stato chiaro: "Non ho dubbi sul fatto che ci sarà una squadra competitiva". Parole molto diverse rispetto a un anno fa, al ritiro del Bologna, quando si vociferavano voci d'addio persulGiuntoli chiuderà probabilmentegià in giornata, poi si lavorerà per far atterrare l'universoa Torino. E' lui, il game changer. Quello che ti dà spinta in avanti, soluzioni, bonus di gol e assist. E' lui, che cambierà inevitabilmente il corso di questa squadra e che meriterebbe probabilmente pure la dieci sulle spalle. Il tempo degli esperimenti è ancora nel pieno, così come nel pieno dell'attività è il cantiere di Thiago.Un umarell con le mani giunte, dietro la schiena. Durante la partita non ha dispensato urla e finto aplomb come Allegri: ha analizzato di più e consigliato di meno. Conc'è un gran feeling, o almeno così pare. Conè scoccata la scintilla e lo dimostra un abbraccio estemporaneo a bordocampo, dopo un piccolo intervento. Con la squadra è nato un rapporto solido ed è stato l'aspetto sottolineato pure nel post partita: "Era importante creare il gruppo", ha sottolineato il mister. In bocca al lupo per tutto il resto.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui