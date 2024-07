La polemica del giorno



Cosa faremo oggi

Porte sbarrate, non c'è altra strada. O comunque lanon ne ha contemplata una diversa. Per tutto quello che c'è da fare, a prendersi la scena del primo giorno di ritiro è tutto ciò che non accadrà. E cioè: i non arrivi die soprattutto, che ha un po' di offerte e soprattutto la possibilità di salutare a stretto giro. C'est la vie. Era già tutto contemplato. Ora però la decisione bianconera non dovrà trasformarsi in un boomerang di mercato, cioè dare un assist a chi vuole spendere un filo meno del previsto.Staremo a vedere. Pure come finirà con Mattia. Che ha deciso di alzare la voce dopo il chiacchiericcio attorno alle sue condizioni fisiche. "Nelle ultime ore ho sentito inesattezze sul mio conto ha raccontato - . Voglio precisare che sto bene e non ho nessun problema fisico, a differenza di quanto detto da alcune testate giornalistiche, ma la mia non convocazione è stata puramente una scelta della società".Non ci voleva certo una specifica del giocatore, maci ha tenuto a chiarire le sue condizioni, anche per presentarsi in maniera differente davanti a potenziali acquirenti. A prescindere, in bocca al lupo: arriva da un anno e mezzo d'inattività. E la scorsa stagione non è stata quella della svolta, nemmeno lontanamente.lainizierà oggi il ciclo di allenamenti che porterà alla prima amichevole stagionale contro il Norimberga. Il primo passaggio sarà alla sede Adidas, poi in campo agli ordini di. Sarà un mondo da scoprire pure per i calciatori, che proveranno dopo settimane di parte atletica e lavoro con il pallone, le situazioni di gioco nella testa del tecnico bianconero.Dopo dieci giorni in attesa del gruppo, quest'ultimo finalmente è tornato a riformarsi, ad avere una sua identità, una sua fisionomia. Questi giorni ci aiuteranno pure a capire cosa e come potrà essere il primo undici di Thiago. Sotto forma di numeri. Sotto forma di uomini. Buon inizio a tutti.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui