Il centrocampista statunitense Westonresta in uscita dalla. Il club bianconero aveva provato ad inserire il giocatore nella trattativa per il trasferimento diall'. Dopo il rifiuto del giocatore lalo ha messo definitivamente sul mercato, senza possibilità di reintegro. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, laresta interessata all'ex. Allo stesso tempo però il club gigliato non ha nessuna intenzione di aprire ad uno scambio conAl momento non ci sono però le condizioni, ma nei prossimi giorni potrebbe esserci l'opportunità di discuterne.