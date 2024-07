Nessun blitz da parte diper provare a far saltare il banco. Il futuro di, salvo colpi di scena finali, è destinato a tingersi d'azzurro.Come rivelato da Gianluca Di Marzio, la trattativa che porterà il capitano del Torino al Napoli sta procedendo molto rapidamente e le parti si sarebbero ulteriormente avvicinate nelle ultime ore. Napoli e il Torino hanno trovato un accordo per Alessandro Buongiorno sulla base di 35 milioni più 5 di bonus, mentre il club partenopeo sta definendo gli ultimi dettagli con l'entourage del giocatore: potrebbe essere inserita una clausola valida dalla terza stagione in Campania.