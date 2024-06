La Juventus sta monitorando Douglas Luiz dell'Aston Villa. Il giocatore brasiliano è un pezzo pregiato del club inglese, che deve fare i conti anche con le stringenti norme relative al Fair Play Finanziario. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l'Aston Villa avrebbe chiesto al club bianconero Westin McKennie e Samuel Illing-Junior più un conguaglio economico di venti milioni di cash. La Juventus però vorrebbe spendere meno per quanto riguarda la parte monetaria. Douglas Luiz ha segnato nove gol in questa stagione di Premier League più un'altra nelle qualificazioni per la Conference League.