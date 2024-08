Sembrava tutto fatto per l'addio di Gianlucaal. Nelle scorse giornate infatti l'ex Hellas Verona era davvero vicino al club inglese con sede a Londra. Eppure, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, l'esterno difensivo classe 1999 andrà al. In queste ultime ore la società inglese, che nella prossima stagione giocherà in, ha fatto il sorpasso decisivo per il giocatore bianconero.. I bianconeri continuano il lavoro di snellimento della rosa.

