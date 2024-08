Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, sarebbe in corso una cena tra Cristianoe Fali, agente di Federico Chiesa. Il direttore bianconero e il procuratore dell'esterno bianconero stanno lavorando per la cessione del giocatore al. L'ex Fiorentina è in uscita dalla, cosa che in più situazioni è stata confermata da, tanto che il giocatore non è stato nemmeno convocato per le amichevoli e men che meno per le prime due gare di campionato con Como ed Hellas Verona.



