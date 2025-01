Magia a corrente alternata: come è andata l'avventura di Di Maria alla Juventus

Getty Images

Come è andata l'avventura di Angel Di Maria alla Juventus

Lachiuderà la prima fase della Champions League sfidando il Benfica all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri, ormai certi di un posto ai playoff, devono vincere per cercare di piazzarsi tra le teste di serie in vista del sorteggio che si svolgerà venerdì 31 gennaio. La partita contro i lusitani, però, vedrà il ritorno all'Allianz Stadium di un grande ex:La Juventus ha ingaggiato Angel Di Maria, a parametro zero, nell'estate del 2022 dopo la chiusura della sua avventura al PSG. Approdato all'ombra della Mole con grandissime aspettative, il 'Fideo' si è presentato nel miglior modo possibile segnando all'esordio contro il Sassuolo nella prima giornata di campionato.

I numeri di Di Maria con la Juventus

40 presenze

26 volte titolare

8 goal

7 assist

Un impatto semplicemente devastante, al quale ha però fatto seguito un percorso a tinte bianconere decisamente a corrente alternata. Tra infortuni e alcune prestazioni non propriamente in linea con i suoi standard - senza dimenticare l'espulsione contro il Monza costatagli due turni di squalifica - la stagione di Di Maria alla Juve ha lasciato in eredità una sensazione di incompiutezza, accentuata anche dal contesto tattico che ha visto l'argentino agire da seconda punta nel 3-5-2 tracciato da Massimiliano Allegri.Dopo aver vinto il Mondiale con l'Argentina, disputato in autunno, da gennaio in poi Di Maria ha alzato il livello anche con la maglia della Juve, mettendo a referto 7 goal e 3 assist nella seconda metà di stagione. Su tutti, ovviamente, spicca la tripletta al Nantes nei sedicesimi di Europa League.Al termine dell'annata 2022/23, tuttavia, la Juve e Di Maria non hanno trovato una linea comune per dare continuità ad un rapporto che non ha mai raggiunto veri e propri picchi positivi. Il 30 giugno del 2023, infatti, le strade si sono definitivamente divise. Con il popolo bianconero costretto a fare i conti con un consistente carico di rimpianti per non aver potuto godersi, con continuità, uno dei migliori talenti passati per la Torino bianconera negli ultimi anni.