Di Maria lascia il campo: la reazione dei tifosi della Juventus

AFP via Getty Images

Fischi perall'Allianz Stadium. Al momento della sua uscita dal campo al 70' di, l'attaccante argentino non è stato salutato in maniera amichevole dai suoi ex tifosi, che evidentemente non rimpiangono i tempi in cui indossava la maglia bianconera. Per l'ex Real Madrid e PSG solo un anno a Torino, con Massimiliano Allegri in panchina, una stagione che ha vissuto tra luci e ombre senza entrare davvero nel cuore del popolo Juve. Che infatti questa sera non lo hanno accolto con affetto.