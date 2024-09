Angel Di Maria, ex giocatore della Juventus che ha vestito la maglia bianconera nella stagione 2022/23, ha lasciato ufficialmente la nazionale argentina. In occasione del match contro il Cile, 'El Fideo' - presente a Buenos Aires - si è congedato dai suoi tifosi con parole che hanno espresso profonda emozione e gratitudine:"Ho molti sentimenti contrastanti dentro. Per prima cosa voglio ringraziare tutti i dipendenti dell'AFA. Ho passato 16 anni nell'Albiceleste, ho sperimentato momenti difficili e altri meravigliosi. Sono molto emozionato, è difficile parlare. Ho avuto la fortuna di giocare con diverse generazioni. Non potevamo vincere niente prima, ma mi hanno insegnato a continuare a combattere e voglio ringraziarli per questo. Questi ragazzi invece mi hanno dato la possibilità di vincere tutto, sarò sempre grato a loro. Me ne vado così, con tutto questo amore. Grazie per sempre, ora sono un tifoso in più, in Copa America e ai Mondiali. Abbiamo molte 'palle' per continuare a vincere. Infine spendo due parole per mia moglie e le mie figlie, che non hanno mai permesso che le critiche mi ferissero".