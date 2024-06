Di Lorenzo, la Juventus lo cerca ancora?

La situazione trae Giovannisi sta intensificando senza segnali di riconciliazione imminenti. Nonostante gli attestati di stima da parte di Conte, il capitano del terzo scudetto è determinato a lasciare il club e ha interrotto le comunicazioni prima degli Europei dichiarando: "Ho già espresso il mio pensiero alla società". L'esperienza dicon il, iniziata nel 2019, sembra dunque più vicina alla sua conclusione. Il giocatore è pronto a confrontarsi per ottenere la cessione, senza timore di essere messo in tribuna, convinto che il suo ciclo con il club sia concluso. Nonostante il tentativo delladi sedurlo con un, il Napoli ha ribadito la sua decisione di non cedere il giocatore, nonostante non sia arrivata alcuna offerta formale.De Laurentiis è fermamente contrario a rinforzare un concorrente diretto come la Juventus, mentre Conte ha espresso chiaramente a Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, le sue intenzioni sul giocatore. Il contratto in scadenza nel 2028 conferisce al Napoli una posizione di vantaggio. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta cercando di mediare e potrebbe incontrare di nuovo l'agente la prossima settimana, dopo la presentazione di Conte.





