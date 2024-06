Secondo quanto riportato da Tuttosport, procede spedita la trattativa per il passaggio di Giovannialla. L'affare è destinato a entrare nel vivo solo tra qualche settimana, ma la volontà del giocatore è ormai chiara e propende nettamente per il trasferimento in bianconero, in una squadra che punta a tornare in alto dopo le ultime stagioni deludenti. Stando al quotidianoè uno dei principali sponsor del suo arrivo, in quanto lo ritiene il terzino destro ideale per il suo calcio. Dopo l’Europeo partiranno i contatti tra le due società, con il Napoli che valuta il proprio capitano tra i 20 e i 25 milioni di euro.