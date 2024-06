Giovanniha parlato in conferenza stampa dal ritiro della- "Due allenatori che stanno facendo una carriera incredibile, entrambi hanno raggiunto la Nazionale. Un onore essere allenato da loro".- "Sono serenissimo, sto preparando questo secondo Europeo che è qualcosa di bello, adesso può sembrare tutto normale ma per me che ho fatto un percorso dal basso è bello. Sono orgoglioso, la concentrazione è massima. Voglio far bene per accantonare la stagione del Napoli e raggiungere i migliori risultati possibili".- "Siamo rimasti in 7-8 ma l'anima di questo gruppo è la stessa. Oltre a essere grandissimi giocatori siamo grandi uomini, questo è l'aspetto da cui partire per raggiungere grandi risultati".- "Non ho problemi a parlarne, ho parlato con la società a fine campionato e poi sono venuto subito in Nazionale: sono concentrato sull'Europeo e quello che mi interessa adesso è fare bene qua. Io sono serenissimo. Triste? Sono stro...te... La concentrazione è qui, quando poi sarà il momento di parlare del Napoli lo farò e ci metterò la faccia come sempre".- "Quest'anno è stata annata negativa per me e tutto il Napoli, non siamo riusciti a riconfermare il livello dell'anno passato ma questo è il calcio e non sempre si ottiene quello che si vuole. Voglio fare bene qua per cancellare il periodo negativo con il club. Se il mio futuro è già definito? Quando sarà il momento di parlare del Napoli ne parlerò ma ora la mia testa è qui".Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.