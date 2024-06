Ilnon vuole proprio arrendersi all'idea che Giovannipossa partire. Come riportato da Calciomercato.com, oggi si è svolto al Grand Hotel Parker's un nuovo incontro, dopo quello di ieri, tra l'agente Mario, il presidente Aurelioe il ds Giovanni, con l'obiettivo di risolvere quanto prima il caso apertosi nelle scorse settimane con il terzino azzurro, finito nel mirino della, che il tecnico salentino ritiene un elemento fondamentale per la sua squadra. La chiacchierata di ieri, durata circa quattro ore, sembra sia stata caratterizzata da toni distesi tra le parti, che ora sono pronte a incontrarsi più volte per giungere a un compromesso gradito a tutti.