Si è ufficialmente chiuso il caso apertosi nelle scorse settimane tra ile Giovanni, che ieri ha annunciato la volontà di rimanere "con convinzione" nella città partenopea. A fare chiarezza, ora, anche il suo agente Mario, che ai microfoni di Canale 8 ha parlato anche della mossa dellanei confronti del terzino: "È stata una vicenda fortissima dal punto di vista emotivo. Se Di Lorenzo ha esternato un suo malumore non l'ha fatto perché voleva andare via ma perché era sconfortato, l'ha detto lo stesso presidente. Si è sentito solo a un certo punto, non è facile lo stato d'animo di un ragazzo. Tante cose ancora non sono venute fuori [...]. Sono sempre stato sincero ma per fare il mio lavoro bene devi essere molto bugiardo. La Juve è stata una delle tante società che ha fatto una telefonata per informarsi, ma forse non è stata neanche la prima. È stata enfatizzata troppo la cosa, non mi sono seduto con la Juventus per trattare. La volontà reale del giocatore o mia di andare via non c'è mai stata. Non avremmo mai lasciato Napoli da sconfitti, al massimo lo potremmo fare l'anno prossimo dopo aver fatto benissimo".