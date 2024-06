Di Lorenzo-Juventus, gli aggiornamenti



Juve in prima fila per Di Lorenzo

La valutazione

L'arrivo di Conte

Sono giorni molto intensi perCi sono state dichiarazioni molto dirette da una parte dall'altra. Con l'agente del giocatore, Mario Giuffredi, che ha ribadito con forza la volontà di Di Lorenzo, ovvero lasciare il Napoli. Non c'è spazio per tornare indietro, non almeno dal loro punto di vista.Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli fino al 2028 e proprio questo aspetto è stato sottolineato darilasciato in risposta all'agente del calciatore. "Di Lorenzo resterà", il messaggio del club. La situazione però è andata ad un punto tale che sembra difficile rimarginare la spaccatura. Semmai, la mossa del Napoli è quella di chi vuole avere una posizione di maggior forza in chiave mercato.Ecco,Si, perché alla Continassa stanno seriamente pensando al terzino. Un'operazione promossa da Thiago Motta ma soprattutto da Cristiano Giuntoli, che lo portò proprio al Napoli dall'Empoli. Il club bianconero non è l'unico ad essersi mosso; c'è anche l'Inter interessata ma i nerazzurri prima dovrebbero cedere Dumfries. Per Di Lorenzo la Juve resta in prima fila, davanti a tutti.Per capire la fattibilità dell'operazione, il punto determinante riguardamilioni di euro; prezzo che a Torino vorrebbero abbassare considerando anche l'età del giocatore (31 anni ad agosto).Intanto occhio a quello che potrà succedere nei prossimi giorni. Antonio Conte infatti arriverà in città e firmerà con il Napoli. La prima mossa del tecnico sarà provare a convincere in prima persona Di Lorenzo, compito non semplice