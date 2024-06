Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il vertice di mercato tra Antonio, Giovannie l'agente di Giovanniha lasciato tutto sostanzialmente com'era, con le parti che sono rimaste sulle loro posizioni. Da parte delè arrivato un messaggio chiaro, nessuna cessione. L’allenatore durante l'incontro ha ribadito più volte il no all'addio del capitano e soprattutto alla corte della. Il tecnico ha ascoltato i motivi per cui il giocatore vuole in tutti i modi lasciare il club partenopeoper vivere una nuova esperienza ma la sua posizione non è cambiata. E il contratto firmato dal terzino l'anno scorso rende più solida la posizione degli azzurri.