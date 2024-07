Nel pomeriggio di oggiè intervenuto in conferenza stampa per fare chiarezza su quanto accaduto nelle scorse settimane tra lui e il. "Finita la stagione ho parlato con tutti, il presidente, il direttore, il mister", ha dichiarato il terzino azzurro, che in quella fase a cavallo dell'Europeo era stato accostato alla. "Mi sono preso del tempo per decidere. La mia voglia è quella di rimanere, lo faccio con la massima voglia e il massimo entusiasmo [...]. Conte ha svolto un lavoro importante.. Poi il mister so che persona è, so come lavora, so che con lui tante dinamiche che sono successe a me e ai miei compagni la scorsa stagione non ci saranno perché è una gestione importante, il mister viene da squadre importanti. Sotto quest'aspetto posso dire di essere rimasto per Conte, ma io sono rimasto a Napoli perché chi mi conosce sa quanto ci tengo a giocare per il Napoli".