Di Lorenzo, fissata una conferenza stampa: cosa annuncerà?

Di Lorenzo è stato vicinissimo a dire addio al Napoli. La sfiducia da parte di società e tifoseria, poi le parole da parte del procuratore, Mario Giuffredi, che annunciava nei fatti che le strade tra calciatore e club si sarebbero divise. Di Lorenzo è stato accostato anche alla Juventus, che era interessata. Ecco le novità sul suo futuro.Sul futuro di Di Lorenzo è in arrivo il dietrofront, perché se all'inizio quella sfiducia aveva portato il giocatore a chiedere la cessione nel primo colloquio con Manna, oggi cambia tutto. Perchè, scrive calciomercato.com, c'è l'arrivo del nuovo allenatore: Conte già con la sua presenza ha dato un input differente al pensiero del capitano del Napoli. Settimana prossima l'agente Mario Giuffredi parlerà ai giornalisti in conferenza stampa per dare un'importante comunicazione riguardo la permanenza di Giovanni Di Lorenzo.